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Пловчиха из Ростовской области получила статус нейтрального спортсмена для участия в Олимпийских играх

Пловчиха из Ростовской области получила статус нейтрального спортсмена для участия в Олимпийских играх
Пловчиха Юлия Ефимова для участия в Олимпийских играх получила нейтральный статус. Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit), передает РИА Спорт.

В 2023 году Международная федерация водных видов спорта не допустила российских спортсменов выступать от лица своей страны. В качестве альтернативы им разрешили принять участие в нейтральном статусе. Пловцы оскорблены подобным действием и вовсе отказались соревноваться в чемпионате мира в Дохе. Никто из них даже не подал заявку.

Юлия Ефимова стала первой пловчихой в стране, кто будет выступать с нейтральным статусом. Об этом она заявила еще в начале апреля.

У 32-летней спортсменки есть время до 23 июня подготовить свою физическую форму. Однако это очень сжатые сроки, чтобы догнать нормативы и суметь пройти отбор.

Юлия имеет в своей копилке рекордное количество медалей с чемпионатов мира среди своих отечественных коллег. Пловчиха получила бронзовую медаль в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Спустя четыре года она забрала уже две серебряные награды в Рио.

Кроме того, Юлия Ефимова забрала шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь золотых континентальных первенств.
Фото: соцсети
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