Пятикилометровая пробка растянулась в Первомайском районе Ростова

Фото: онлайн карты

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе образовалась серьезная пробка протяженностью около пяти километров. Это подтверждают данные онлайн-карт.Затор охватил две улицы: от улицы Нанесена до переулка Автомобильный и до кольца на улице Менжинского. Автомобилисты стоят в пробке с раннего утра, многие опоздали на работу как минимум на час.Причиной затора стал железнодорожный переезд. По словам очевидцев, на переезде по улице Нансена остановился поезд.