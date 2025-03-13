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Пятикилометровая пробка растянулась в Первомайском районе Ростова

Пятикилометровая пробка растянулась в Первомайском районе Ростова
В Ростове-на-Дону в Первомайском районе образовалась серьезная пробка протяженностью около пяти километров. Это подтверждают данные онлайн-карт.

Затор охватил две улицы: от улицы Нанесена до переулка Автомобильный и до кольца на улице Менжинского. Автомобилисты стоят в пробке с раннего утра, многие опоздали на работу как минимум на час.

Причиной затора стал железнодорожный переезд. По словам очевидцев, на переезде по улице Нансена остановился поезд.
Фото: онлайн карты
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