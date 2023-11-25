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Пятерых кабанов заметили в Ростовской области

Пятерых кабанов заметили в Ростовской области
Пятерых кабанов заметили в Ростовской области. Местные жители рассказали об этом 23 ноября в соцсетях.

Кабанов увидели под Батайском. Конкретное местонахождение животных неизвестно. В комментариях допускают, что животные могут снова появиться в Ростове.

В сентябре три кабана прибежали в донскую столицу. Несколько дней они гуляли по городу. Только через двое суток их сумели поймать. За время своего пребывания в Ростове, одно из животных даже попало под колеса автомобиля.

Стоить отметить, что близко подходить к кабанам может быть небезопасно.
Фото: Соцсети.
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