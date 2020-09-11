Певица Татьяна Котова рассказала подписчикам о ростовском сленге

В Ростовской области, как и во многих других регионах России, есть свой неповторимый диалект. Предметы здесь имеют своеобразные наименования, знать и понимать которые суждено только коренным жителям. Так, уроженка донской столицы Татьяна Котова поделилась со своими подписчика в социальной сети воспоминаниями о ростовском сленге.Известная певица решила поведать подписчикам еще несколько перлов своей родни из Ростова. Тогда казалось, что все называли вещи своими именами. Теперь, по словам девушки, как-то стыдно произносить слова неправильно, но в эти моменты даже не знаешь или не можешь запомнить нужное выражение.Также ростовчанка добавила, что её мама до сих пор использует фразы из донского диалекта.Напомним, Татьяна Котова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Она закончила экономический факультет Южного федерального университета. Затем девушка уехала покорять Москву. Ростовчанка стала известной благодаря выступлениям в группе «ВИА Гра».