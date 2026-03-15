Певица Мона и Эльдар Джарахов официально расстались

Фото: Соцсети.

Певица Мона и Эльдар Джарахов расстались. Об этом Дарья сообщила в своем телеграм-канале.Решение было принято в декабре 2025 года. Но после расставания они по-прежнему остаются друг для друга близкими людьми.- Мы многому научили друг друга и действительно любили. Это была красивая история любви, где вы были непосредственно её частью — зрителями и сопереживающими. Спасибо, что прошли с нами этот путь. Но, к сожалению, эта история закончилась, — написала Мона.Мона поблагодарила экс-возлюбленного за все счастливые моменты. В ответ Эльдар выразил благодарность Дарье.