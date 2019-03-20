Певица Лолита призналась, что всегда боится приезжать в Ростов: видео



На выступлении в Ростове певица Лолита Милявская призналась, что всегда боится приезжать в донскую столицу. Концерт известной артистки состоялся 21 марта.



Весь зал был до отказа набит поклонниками Лолиты. Они неустанно аплодировали, свистели, кричали и, конечно, пели её известные песни. После третьего произведения Милявская стала общаться со зрителями — это одна из отличительных черт её концертов. Женщина ломает барьер между «звездой» и «обычным слушателем». Всегда создаётся ощущение, что она беседует как со всем залом, так и с каждым конкретным человеком.



- Только сейчас, после третьей песни, я перестаю волноваться. Я всегда боюсь Ростова, клянусь, - поделилась певица.



Фанаты громкими овациями поддержали женщину — после такого приветствия ей явно стало намного легче. Напомним, что концерт был посвящён 55-летию артистки.



