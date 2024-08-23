Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за дефекта турбины

Фото: Росэнергоавтом

Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта турбины. Информацию об этом сообщили в «Росэнергоатоме» 23 августа.После устранения дефекта энергоблок будет готов к работе и сможет выдавать полную мощность.На данный момент на Ростовской АЭС работают энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблок № 2 находится на плановом ремонте.Уровень радиации как на самой атомной электростанции, так и в окрестностях остается неизменным. Он соответствует стандартным показателям при нормальной эксплуатации и не превышает естественный радиационный фон.