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Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за дефекта турбины

Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за дефекта турбины
Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта турбины. Информацию об этом сообщили в «Росэнергоатоме» 23 августа.

После устранения дефекта энергоблок будет готов к работе и сможет выдавать полную мощность.

На данный момент на Ростовской АЭС работают энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблок № 2 находится на плановом ремонте.

Уровень радиации как на самой атомной электростанции, так и в окрестностях остается неизменным. Он соответствует стандартным показателям при нормальной эксплуатации и не превышает естественный радиационный фон.
Фото: Росэнергоавтом
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