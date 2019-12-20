Перед Новым годом ростовчане смогут увидеть отреставрированный фильм «Ирония судьбы»



Жители Ростова-на-Дону впервые смогут увидеть отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Киноленту покажут дончанам 31 декабря в 16:10. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».



Классическую новогоднюю историю покажут в качестве Full HD. Фильм будет отличаться чёткостью и яркостью цветов. Премьера «Иронии судьбы» прошла 1 января 1976 года. С тех пор картина является традиционной для семейного просмотра перед Новым годом. Также её всегда можно увидеть наутро после праздника.



Главные роли в фильме исполняют Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев. Благодаря «Иронии судьбы» жители России знакомы с песнями «Со мною вот что происходит», «Никого не будет дома», «Если у вас нету тёти», «Мне нравится» и многими другими. Крылатой стала фраза: «Каждой год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню».



В 2007 году появилось продолжение «Ирония судьбы. Продолжение» с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской.