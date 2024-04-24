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В Ростове парад на 9 Мая может пройти без зрителей

В Ростове парад на 9 Мая может пройти без зрителей
В Ростове парад на 9 Мая может пройти без зрителей. Об этом заявил губернатор Ростовской области на заседании регионального правительства. По словам Василия Голубева, военный парад не пройдет в Новочеркасске.

В Ростове шествие может пройти без зрителей. Праздничного салюта в городе не будет. Решение о том, запустят ли фейерверк на Левом берегу, примет Минобороны.

Отметим, что в Ростовской области отменили традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате, как было во время пандемии.
Фото: Ростов ру
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