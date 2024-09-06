Открытые канализационные люки опасны для юных жителей Ростова

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону участились жалобы горожан на открытые люки. Об этом рассказал у себя на сайте Donday.Девушка поделилась, что в январе она заметила открытый коммунальный люк на улице Еляна, между домами № 54 и № 66.- Рядом находится школа № 115. Мимо открытого люка каждый день проходит множество детей, - говорит ростовчанка.Жители района пожаловались в управляющую компанию. Они просили решить проблему, но там не смогли помочь. Им посоветовали обратиться в другую организацию. Там заявление также не приняли и посоветовали обратиться в следующую инстанцию.- Яму колесами прикрыл начальник участка от УК (чтобы избежать травм до того, как прикроют люк). Но колеса убрали в феврале как мусор, и колодец снова открыт по сей день, - пишет возмущенная жительница в редакцию.Горожанам пообещали закрыть люк, когда закончится благоустройство района. Только благоустройство идет уже третий год.Напомним, что в Пролетарском районе 6 сентября произошел несчастный случай: второклассник упал в колодец. С травмами школьника доставили в детскую областную клиническую больницу.А 27 августа в Ленинском районе школьник упал в яму с кипятком. В результате происшествия восьмилетний ребенок получил серьезные ожоги ног.