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Ростовчане пожаловались на открытые люки

Ростовчане пожаловались на открытые люки
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на два открытых люка недалеко от площади Ленина. О проблеме сообщили на сайте по благоустройству города.

Открытые коллекторы находятся в районе дома № 7/6 в переулке Забайкальском. Один из них частично прикрыт деревянной крышкой, однако она никак не закреплена и может сдвинуться еще больше.

Аварийный участок создает большую опасность для водителей и пешеходов, особенно с наступлением сумерек. В «ловушки» попадают транспортные средства и животные. Также мимо «дыр» в земле ежедневно проходят десятки людей, в том числе дети.

Напомним, что ранее на проспекте Шолохова в люк провалилась девушка. Ее с травмами доставили в больницу. В медучреждении у ростовчанки диагностировали перелом правой ноги с двумя смещениями.
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