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От коронавируса за сутки выздоровели 195 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровели 195 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус побороли еще 195 человек. С начала пандемии по 5 июля медики вылечили 90 689 дончан, что составляет 90% всех инфицированных.

Однако число заболевших не уменьшается. За последние 24 часа вирус обнаружили у 281 жителя региона. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 100 599 человек.

В стационарах находятся 1 859 человек - на 64 больше, чем в предыдущий день. Среди них 179 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К сожалению, медикам не всегда удается спасти тяжелобольных дончан. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни двух женщин в возрасте 35 и 64 лет. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 4 704 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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