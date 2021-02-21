От коронавируса выздоровели еще 338 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 338 человек. С начала пандемии по 24 февраля болезнь побороли 62 187 дончан.Вместе с тем уменьшается ежедневный прирост числа инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 304 человек, а всего за период пандемии заболели 71 883 человека.Стационарное лечение получают 1 745 пациентов ковидных госпиталей. Среди них 181 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.От коронавируса скончались три человека за прошедшие сутки: две женщины в возрасте 75 и 83 лет и 45-летний мужчина. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.