От коронавируса в Ростовской области выздоровели ещё 33 человека

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В донском регионе за сутки 33 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области 3 августа.За весь эпидемиологический период в регионе от COVID-19 выздоровели более 10 572 заболевших. Во всей стране опасный вирус победили 653 593 пациента, в том числе 3 420 граждан вылечились за последние сутки.Как сообщалось ранее, в Ростовской области выявили 130 новых случаев заражения. Трое жителей региона скончались от коронавируса к утру 3 августа. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 48 пациентов.