От коронавируса в Ростовской области вылечились ещё 64 человека

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В донском регионе за последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 64 человека. Об этом 27 июля сообщили в правительстве Ростовской области.Так, за весь период пандемии COVID-19 на Дону опасный вирус победили 9 802 заболевших. При этом растёт число заражённых. С каждым днём их становится всё больше. На сегодняшний день зарегистрировали 135 новых случаев, общее число инфицированных достигло 12 405.Напомним, жертвами коронавируса в Ростовской области стали 205 человек, в том числе двое - за последние 24 часа. В настоящее время лечение в стационарах получают 829 пациентов, из них 48 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.