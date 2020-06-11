Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса в Ростовской области умерли 65 человек

От коронавируса в Ростовской области умерли 65 человек
Каждый день в Ростовской области продолжают фиксировать новые случаи смерти от коронавируса. За последние сутки подтвердили ещё один летальный исход. Всего в донском регионе жертвами COVID-19 стали 65 человек. Об этом 13 июня сообщили в областном правительстве.

Новым умершим оказался 91-летний мужчина. У него в анамнезе указано хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. В основном новая инфекция поражает тех, кто страдает серьёзными физическими недугами. Сутками ранее стало известно о том, что жертвой вируса на Дону впервые стал ребёнок.

Всего в регионе зарегистрировали 7 314 заражённых. В течение предыдущего дня диагноз «коронавирус» поставили 162 местным жителям.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.