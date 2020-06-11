От коронавируса в Ростовской области умерли 65 человек
Каждый день в Ростовской области продолжают фиксировать новые случаи смерти от коронавируса. За последние сутки подтвердили ещё один летальный исход. Всего в донском регионе жертвами COVID-19 стали 65 человек. Об этом 13 июня сообщили в областном правительстве.
Новым умершим оказался 91-летний мужчина. У него в анамнезе указано хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. В основном новая инфекция поражает тех, кто страдает серьёзными физическими недугами. Сутками ранее стало известно о том, что жертвой вируса на Дону впервые стал ребёнок.
Всего в регионе зарегистрировали 7 314 заражённых. В течение предыдущего дня диагноз «коронавирус» поставили 162 местным жителям.