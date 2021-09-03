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От коронавируса в Ростовской области скончались еще 27 человек

От коронавируса в Ростовской области скончались еще 27 человек
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 27 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.

За последние сутки жертвами инфекции стали 18 женщин и девять мужчин. Самому молодому было всего 36 лет. Все скончавшиеся страдали заболеваниями различных систем организма, в том числе астмой, гипертонией, сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили еще 480 человек. За период пандемии диагноз подтвердился у 126 801 жителя Дона.

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