От коронавируса в Ростовской области скончались еще 27 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 27 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.За последние сутки жертвами инфекции стали 18 женщин и девять мужчин. Самому молодому было всего 36 лет. Все скончавшиеся страдали заболеваниями различных систем организма, в том числе астмой, гипертонией, сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили еще 480 человек. За период пандемии диагноз подтвердился у 126 801 жителя Дона.