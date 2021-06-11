В Ростовской области от коронавируса скончались еще три пенсионерки

В Ростовской области патологоанатомы зарегистрировали еще три случая летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки с 14 по 15 июня опасная инфекция забрала жизни женщин в возрасте 72 лет, 81 года и 82 лет.Всего за период пандемии от коронавируса скончались 4 574 жителя донского региона. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, онкологическими, а также сахарным диабетом и астмой.Увеличилось и количество инфицированных дончан. За последние сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 155 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 96 557 человек.