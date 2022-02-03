Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

От коронавируса скончались еще 12 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 12 жителей Ростовской области
В Ростовской области еще 12 человек скончались от тяжелых последствий коронавируса. За сутки с 4 по 5 февраля скончались семь женщин. Самой молодой из них было 60 лет, а самой пожилой - 81 год. В этот же период не стало и пяти мужчин в возрасте от 54 до 83 лет.

Увеличилось и количество заболевших. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 3 198 человек. Ежедневно на Дону обновляется антирекорд по числу новых пациентов с опасной инфекцией. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 231 825 человек. Большинство из них уже побороли опасный вирус.

Однако медикам удалось спасти не всех. COVID-19 забрал жизни 10 077 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Фото: fisika.home.nov.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.