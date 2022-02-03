От коронавируса скончались еще 12 жителей Ростовской области

Фото: fisika.home.nov.ru.

В Ростовской области еще 12 человек скончались от тяжелых последствий коронавируса. За сутки с 4 по 5 февраля скончались семь женщин. Самой молодой из них было 60 лет, а самой пожилой - 81 год. В этот же период не стало и пяти мужчин в возрасте от 54 до 83 лет.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 3 198 человек. Ежедневно на Дону обновляется антирекорд по числу новых пациентов с опасной инфекцией. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 231 825 человек. Большинство из них уже побороли опасный вирус.Однако медикам удалось спасти не всех. COVID-19 забрал жизни 10 077 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.