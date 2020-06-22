Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области
Фото для иллюстрации: ugorizont.ru
В Ростовской области зарегистрированы новые случаи смерти от коронавируса. За сутки скончались ещё три человека. Таким образом, по состоянию на утро 24 июня на Дону от COVID-19 умерли уже 97 пациентов.
Новыми жертвами инфекции стали 37-летний мужчина с хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы, 58-летняя женщина с болезнью сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также её ровесник с заболеванием сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.
За весь период в донском регионе зарегистрировали 8 950 официально подтверждённых случаев заболевания среди людей всех возрастных категорий. Сегодня стационарное лечение получают 722 пациента. Из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.