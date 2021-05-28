Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От COVID-19 выздоровели еще 174 жителя Ростовской области

От COVID-19 выздоровели еще 174 жителя Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 84 265 человек. Из них 174 побороли опасную инфекцию за сутки с 30 по 31 мая.

Стационарное лечение получают 1 186 жителей донского региона. Среди них 118 получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 18 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Увеличилось и количество зараженных дончан. За последние сутки вирус подхватили 176 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 94 190 жителей Ростовской области. Из них 4 428 скончались от болезни. Как сообщили в региональном правительстве, за сутки COVID-19 унес жизни двух женщин в возрасте 33 и 80 лет и двух мужчин - 71 года и 85 лет.

Фото: РБК.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.