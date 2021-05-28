От COVID-19 выздоровели еще 174 жителя Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 84 265 человек. Из них 174 побороли опасную инфекцию за сутки с 30 по 31 мая.Стационарное лечение получают 1 186 жителей донского региона. Среди них 118 получают кислород с помощью специальных мундштуков и масок. Еще 18 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Увеличилось и количество зараженных дончан. За последние сутки вирус подхватили 176 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 94 190 жителей Ростовской области. Из них 4 428 скончались от болезни. Как сообщили в региональном правительстве, за сутки COVID-19 унес жизни двух женщин в возрасте 33 и 80 лет и двух мужчин - 71 года и 85 лет.