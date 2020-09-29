Осенью более 3,5 тысяч жителей в Ростовской области призовут в армию

В Ростовской области стартовал осенний призыв в армию. Он продлится с 1 октября по 31 декабря.По словам начальника отдела по работе с военными органами и вопросами территориальной обороны донского правительства Александра Самсонова, всего на срочную службу планируется отправить 128 тысяч человек, среди которых более 3,5 тысяч - из Ростовской области. Традиционно в президентский полк отправляется 15 человек, более 150 - в войска по программе военно-учебной специальности, а около 180 - в казачьи части. Порядка 1750 человек (более 50%) будут служить на территории Ростовской области.Меры по борьбе с коронавирусом во время призыва останутся такими же, как и в весеннюю призывную кампанию. Будущие солдаты должны предоставить отрицательный результат теста на опасную инфекцию. После экспресс-теста все новобранцы и их командиры отправятся на двухнедельную самоизоляцию, а после снова сдадут тест на COVID-19. Только после этого призывников распределят в войска.- Если хотя бы у одного из призывников окажется положительный тест, всю команду отправят обратно в муниципалитет.Все здоровые новобранцы в обязательном порядке будут соблюдать меры безопасности на территории воинских частей. На ежедневной основе им предоставят четыре медицинских маски и три миллилитра антисептика.Кроме того, из-за коронавируса создадут резерв призывников. Он необходим для полного укомплектования, если в случае выявления коронавируса придется заменить заболевших.