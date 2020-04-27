Опубликована обновлённая карта распространения коронавируса в Ростовской области
Коронавирус продолжает захватывать Ростовскую область. Новая инфекция выявлена уже почти на каждой территории региона. Только за последние сутки COVID-19 зарегистрировали в 19 населённых пунктах. Всего на Дону по состоянию на утро 29 апреля — 864 случая заболевания. Летальных исходов - три.
Новые инфицированные зафиксированы в Ростове-на-Дону — 32, Зерноградском районе — 10, Красносулинском районе — 9, Батайске — 6, Таганроге и Веселовском районе — по 4, Каменском районе — 3, в Шахтах, Азовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Белокалитвинском и Сальском районах — по 2, Волгодонске, Новочеркасске, Кагальницком, Азовском, Константиновском, Усть-Донецком и Морозовском районах — по 1. За весь период коронавирус выявлен в 12 городах и 38 районах Ростовской области.