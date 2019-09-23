ТВ и фильмы в любое время теперь и по телевизору





С распространением Интернета традиционное телевидение отошло на второй план. Современные технологии позволяют зрителям смотреть те передачи и фильмы, которые они хотят, в любое время.



Неограниченные возможности в этой сфере даёт Smart ТВ-приставка. Благодаря этому небольшому устройству пользователь получает доступ к популярным программам, фильмам и сериалам из всех онлайн-кинотеатров России и мира. Хорошее качество и высокая скорость делают традиционное телевидение серьёзным конкурентом всемирной Сети.



В России рынок Smart-TV появился недавно. Однако уже есть компании, которые готовы предоставить пользователям «умные» гаджеты для телевизоров. Фаворитом развивающегося рынка считается приставка 4К — продукт компании «Большое ТВ».



После подключения устройства к телевизору пользователю становятся доступны более 100 телеканалов в HD качестве, видео на YouТube на высокой скорости, все фильмы, сериалы и мультфильмы. Но это ещё не всё. Каталог приставки содержит полезные и развлекательные приложения из Google Play.



Подписка «Большое ТВ» включает в себя более 12 500 фильмов и сериалов, 148 цифровых каналов, более 200 фильмов в качестве 4К UHD. И всё это можно смотреть без рекламы. А если оформить платный пакет сразу после подключения приставки, предоставляется месяц пользования в подарок.



В бесплатной медиатеке содержится 4 000 фильмов и 20 основных тв-каналов.



Другие преимущества приставки бренда «Большое ТВ» - это возможность подключения по Wi-Fi или кабелю, синхронизация с абсолютно любым телевизором и работа через всех интернет-провайдеров страны.



Специалист компании бесплатно привезет гаджет прямо домой. В случае, если приставка по каким-то причинам не подойдёт, её можно вернуть в течение двух недель. Гарантия на ремонт и обслуживание - один год.





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