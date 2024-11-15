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Октябрьский суд Ростова закрыл детский сад № 37 в Суворовском до 30 ноября.

Октябрьский суд Ростова закрыл детский сад № 37 в Суворовском до 30 ноября.

В Ростове-на-Дону ещё на 15 дней продлили карантин детсада из-за вспышки энтеровируса. С целью предотвращения дальнейшего распространения вирусной инфекции было принято решение временно закрыть садик - до 15 ноября.

О случаях заражения энтеровирусной инфекцией рассказал глава администрации Алексей Логвиненко. Глава уточнил, что дети с проявлением симптомов заболевания, а также те, кто имел с ними контакт, находятся под наблюдением педиатров.

В детском саду зарегистрировано минимум 14 случаев кишечной инфекции и несколько случаев менингита. Прокуратура и Следственный комитет по данному факту начали проверку.

Ранее садик закрывали до 15 ноября. Однако срок карантина решили продлить еще на 15 дней.
Фото: Яндекс Карты
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