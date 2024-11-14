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Разыскиваемого в Ростовской области 17-летнего жителя Кубани нашли живым

Разыскиваемого в Ростовской области 17-летнего жителя Кубани нашли живым
Разыскиваемого в Ростовской области 17-летнего жителя Краснодарского края нашли живым. Вячеслав Е. не выходил на связь с близкими больше двух недель.

Последний раз молодого человека видели 27 октября в городе Гулькевичи. Вскоре Вячеслав перестал отвечать на звонки и сообщения в соцсетях. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Только вечером 14 ноября добровольцы сообщили, что молодой человек был найден живым.
Фото: Лиза Алерт
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