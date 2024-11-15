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В Ростове заживо сгорел пассажир легковушки

В Ростове заживо сгорел пассажир легковушки
В Ростове в легковом автомобиле заживо сгорел пассажир. ЧП случилось ночью 15 ноября в Ленинском районе.

Примерно в 1:42 по улице двигалась легковая машина. Водитель не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля, а затем в дом по адресу: Муравьева, 57. Легковушка загорелась на площади четыре квадратных метра. Огонь перекинулся на частный дом, охватив один квадратный метр площади и повредив окно.

Пассажир оказался зажатым в салоне автомобиля. По данным УГОЧС Ростова-на-Дону, он погиб.
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
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