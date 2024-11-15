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В Ростове таксист устроил массовое ДТП в Ростове на Дзержинского

В Ростове таксист устроил массовое ДТП в Ростове на Дзержинского
В Ростове водитель такси протаранил две легковушки. Массовое ДТП случилось 15 ноября ночью.

По улице Дзержинского двигались три транспортных средства: такси и две легковые машины. В какой-то момент водитель такси не справился с управлением. На большой скорости он столкнулся сначала с одним легковым автомобилем, а затем задел второй.

От сильного удара капот такси был сильно деформирован. Водитель одной из легковых машин был выброшен на обочину.

По информации, полученной от УГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: соцсети
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