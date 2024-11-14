В ходе СВО пропал боец из Первоуральска, служивший в Ростовской области

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В ходе проведения СВО пропал 33-летний боец, служивший в Ростовской области. Родственники разыскивают Александра Петрова больше месяца.Мужчину призвали на спецоперацию из города Первоуральска в Свердловской области. Закрепили его за донской воинской частью 78568, которая находится в Миллерово.Последний раз Александр звонил 3 октября. Вскоре связь с ним оборвалась. С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут информацию его родным.