Жительница Белой Калитвы больше недели стоит в одиночном пикете по поводу парка 

Фото: соцсети

В Белой Калитве Ростовской области местная жительница Наталья К. на протяжении недели стоит в одиночном пикете. Женщина выходит на улицу и стоит больше 10 часов кряду.Цель акции — привлечь внимание представителей власти к проблеме реконструкции городского парка имени Маяковского. В 2021 году на эти цели было выделено около 300 миллионов рублей. Однако, по словам жителей, спустя три года после получения финансирования работы не были выполнены. Парк оказался закрыт.Внутри отсутствуют необходимые элементы инфраструктуры: пешеходные дорожки, сцена и освещение. После того как ситуация получила огласку в средствах массовой информации, местные власти пообещали завершить работы по благоустройству до конца текущего года.Следственный комитет по региону начал процессуальную проверку, которая находится на контроле в центральном аппарате ведомства.