Около 50 автобусов и троллейбусов будут развозить болельщиков после матча «Ростов» - «Динамо»
Около 50 автобусов и троллейбусов будут развозить болельщиков после матча «Ростов» - «Динамо».
Около 50 автобусов и троллейбусов будут развозить болельщиков после матча «Ростов» - «Динамо». Об этом сообщили на сайте Ростовского городского транспорта 21 июля.
Матч пройдёт 23 июля. Предполагается, что, несмотря на новые коронавирусные ограничения, на матч придет много людей. В связи с этим собираются увеличить количество общественного транспорта, идущего от стадиона.
Так, на «Ростов Арене» болельщиков будут ждать два автобуса № 49, по одному - № 8 и № 65а, а также троллейбус № 7. Тем, кто захочет прогуляться по мосту, или для кого места не хватит, также предоставят автобусы возле здания Законодательного собрания. Оттуда отправятся по одному автобусы маршрутов №№ 1, 35, 47, 65, 78, 90 и 92 со стороны Ворошиловского проспекта и по одному автобусы маршрутов №№ 3, 3а, 7, 67, 70 и 80 со стороны Большой Садовой.
Ещё транспорт будет ждать болельщиков на Центральном рынке. Там будут стоять автобусы маршрутов №№ 4, 6, 16, 22, 26, 71, 34, 42, 45, 51, 60, 61, 71, 83. Добраться туда можно будет на 39-м автобусе. Время его работы продлят. В день игры он будет работать также с 18:00 до 23:00.