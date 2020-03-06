На Дону 13 человек находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус



В медучреждениях Азова, Азовского, Зерноградского, Кагальницкого районов остаются 13 человек с подозрением на коронавирус. Об этом рассказали в администрации Азова.



По состоянию на 10 марта у всех этих людей наблюдаются симптомы, и они ждут результатов анализов. Еще шесть человек в Азове продолжают находиться на домашнем карантине (четверо приехали из Ирана, двое — из Италии), в Азовском районе — семеро: шестеро — из КНР, один — из Ирана.



Подозрения на коронавирус в Азове появились после того, как в ЦРБ Азова с симптомами смертельного вируса пришел мужчина. Ему стало плохо прямо на приеме у врача. Пациента поместили в изолятор, коронавирус, к счастью, не подтвердили.



В настоящее время медики продолжают следить за ситуацией.