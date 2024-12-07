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Обвиняемый в убийстве своей любовницы житель Белой Калитвы ушел на СВО. Андрей Седиков принял решение вступить в ряды Вооруженных сил России, чтобы избежать наказания в тюрьме. Об этом сообщает источник Donday.В прошлом году, 10 октября, на улице Энтузиастов в Белой Калитве произошла ужасная трагедия. В супермаркет ворвалась женщина, истекающая кровью. Продавцы немедленно вызвали скорую помощь, но спасти её не удалось. Она скончалась в больнице от серьезного ранения в шею. Позже выяснилось, что её убил любовник Андрей Седиков.На допросе мужчина рассказал о том, что любовница угрожала раскрыть их отношения его супруге. Поднимая нож, он намеревался её напугать. Однако женщина сделала резкое движение и получила рану. В больнице пострадавшая умерла от потери крови.Андрея отправили в следственный изолятор, но вскоре он решился не дожидаться судебного решения. Он подписал контракт с Вооруженными силами России и отправился в зону специальной военной операции. Согласно закону разбирательство по его уголовному делу приостановлено на время его участия в СВО.