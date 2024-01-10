Подозреваемый в убийстве любовницы в Белой Калитве останется в СИЗО до февраля

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Белокалитвинский районный суд Ростовской области продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Андрею Седикову. Мужчина обвиняется в убийстве любовницы.По данным объединенной пресс-службы судов Ростовской области, обвиняемому в убийстве Андрею Седикову продлено содержание под стражей до 10 февраля.Напомним, трагедия произошла 10 октября на улице Энтузиастов в Белой Калитве. По версии следствия, во время ссоры мужчина нанес ранение своей знакомой в область шеи. Женщина смогла убежать от подонка. Она пришла в ближайший магазин и попросила вызвать «скорую». Несмотря на усилия врачей, спасти ее не смогли.Предварительно, Андрей Седиков мог зарезать женщину из-за того, что она грозилась рассказать его жене об интимной связи.