В Белой Калитве обвиняемый в убийстве любовницы мужчина останется в СИЗО

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Задержанный по подозрению в убийстве Екатерины Шиколенко из Белой Калитвы останется в следственном изоляторе. Меру пресечения Андрею Седикову Белокалитвинский городской суд продлил до 9 января 2024 года.Мужчина подозревается в убийстве своей любовницы. Екатерина якобы грозилась рассказать жене Андрея про их отношения.Трагедия случилась 10 октября. Из подъезда многоэтажки на улице Энтузиастов днем выбежала женщина с окровавленной шеей. Она добралась до ближайшего супермаркета. Люди вызвали скорую помощь и попытались помочь дончанке, пока ехали врачи. Екатерину с ранением шеи доставили в больницу, но сердце 36-летней женщины остановилось в медучереждении. Вероятно, из-за того, что она потеряла слишком много крови.Правоохранительные органы объявили в розыск главного подозреваемого в убийстве Екатерины, 39-летнего мужчину. Его задержали через несколько дней. Когда его допрашивали, он признался, что во время ссоры перерезал горло женщине.