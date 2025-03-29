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В Цимлянском водохранилище воду начнут экономить с 1 апреля

В Цимлянском водохранилище воду начнут экономить с 1 апреля
В Ростовской области воду из Цимлянского водохранилища начнут экономить. Об этом сообщили в Ростовмелиоводхоза.

Синоптики прогнозируют критическое снижение уровня воды. Причиной этого стала теплая осень без дождей и аналлогичная зима. В 2025 году запас воды в реке Дон составил 40–58% от нормы, что меньше, чем в предыдущем. Запасы влаги в почве также ниже прошлогодних.

Весенний приток воды в Цимлянское водохранилище составит 3–5 кубометров, что составляет 39% от нормы.

С 1 апреля водохранилище будет отдавать 340 кубометров воды, по каналу Дон будет забираться всего 1,5 кубометра в сутки. Воду для рек и водохранилищ будут давать меньше на 25%, а на орошение — на 25% меньше необходимого.
Фото: соцсцети.
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