В Ростове на Береговой произошла массовая авария

Фото: DonDay

Массовая авария случилась в центре Ростова-на-Дону под мостом Сиверса. ДТП произошло днем 28 февраля.ДТП произошло около 11:00 на улице Береговой в сторону проспекта Буденновского. Предположительно, прямо на дороге под мостом Сиверса столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин отлетела на автомобили, которые были припаркованы у обочины.В результате участниками аварии стали как минимум пять машин. Пока пробки под мостом Сиверса нет, но автомобили проезжают место аварии со сниженной скоростью.