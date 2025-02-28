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В Ростове на Береговой произошла массовая авария

В Ростове на Береговой произошла массовая авария
Массовая авария случилась в центре Ростова-на-Дону под мостом Сиверса. ДТП произошло днем 28 февраля.

ДТП произошло около 11:00 на улице Береговой в сторону проспекта Буденновского. Предположительно, прямо на дороге под мостом Сиверса столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин отлетела на автомобили, которые были припаркованы у обочины.

В результате участниками аварии стали как минимум пять машин. Пока пробки под мостом Сиверса нет, но автомобили проезжают место аварии со сниженной скоростью.
Фото: DonDay
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