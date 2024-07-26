В Ростовской области назначили двух председателей судов

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Президент РФ назначил в Ростовской области председателей Сальского районного суда и Донецкого городского суда. Соответствующий указ опубликован 22 июля на портале правовой информации.Сальский районный суд на шестилетний срок полномочий возглавил 40-летний Денис Щетинин. Свою трудовую карьеру он начинал в 2005 году в должности помощника прокурора Чертковского района. С апреля 2010-го стал заместителем прокурора Донецка Ростовской области. Спустя шесть лет Дениса Щетинина назначили председателем Ремонтненского районного суда. На этом посту он проработал до 2024 года.Председателем Донецкого городского суда во второй раз назначена 51-летняя Ольга Сергеева. Свой трудовой путь она начала в 2002 году с должности следователя в Азовской межрайонной прокуратуре региона.Через 10 лет ее назначили судьей в Азовский городской суд. В 2018-м Ольга Сергеева оказалась в кресле председателя Донецкого городского суда региона. Теперь на этой должности она будет находиться до 2030 года.