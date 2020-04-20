Новые случаи заболевания коронавирусом в Ростовской области зарегистрированы в 16 городах
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 16 городах и районах области. Об этом сообщили в правительстве региона 22 апреля.
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 22 апреля больше всего новых больных зарегистрировано в Донецке – 17 человек. На втором месте по числу заболевших в Шахтах – 7 пациентов, в Ростове-на-Дону - 6, в Куйбышевском районе 5 и Белокалитвинском районе 3 человека.
- По два больных – в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, по одному – в Батайске, Звереве, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах, - рассказали в донском правительстве.
Напомним, общее число случаев заболевания коронавирусом в Ростовской области на утро 22 апреля – 398. В их числе 18 случаев выздоровления. Это пациенты из Ростова, Азова, Зверево, Азовского и Семикаракорского районов.
При этом в тяжёлом состоянии остаются три пациента. В обсервации находятся 25 человек, на стационарном лечении - 88 человек.
Под медицинским наблюдением находятся 2898 человек.