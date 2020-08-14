Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 30 городах и районах Дона

В Ростовской области новые инцицированные выявлены в 30 городах и районах. По данным регионального правительства на 18 августа, за сутки на Дону зафиксировали еще 128 случаев заражения коронавирусом.Больше всего заболевших выявлено в Ростове - 42 человека, в Батайске - 11 и Новошахтинске - 10. Следом идет Песчанокопский район, где зарегистрировано восемь зараженных, а также Шахты - шесть человек. В Обливском районе положительный тест получили пять человек, по четыре - в Сальском районе и Гуково. В остальных населенных пунктах - по три, два и одному случаю заболевания COVID-19.Всего в Ростовской области зарегистрирован 15 251 инфицированный. Скончались от инфекции 293 человека, из них пятеро - за минувший день.