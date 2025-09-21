- Как правило, осеннее равноденствие наступает 22 либо 23 сентября - в этом году оно ожидается 22 сентября в 21:19. Очень редко день осеннего равноденствия может наступить 21 сентября (такое ранее никогда не наблюдалось и впервые ожидается в 2096 году) либо 24 сентября (в прошлый раз такое наблюдалось в 1903 году, а в следующий раз ожидается в 2303 году), - сообщил специалист.

Фото: Дондей

В Ростовской области астрономическая осень наступит 22 сентября. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Демин.Осеннее равноденствие - это астрономическое явление, при котором центр диска Солнца пересекает для земного наблюдателя небесный экватор и перемещается из северной полусферы небосвода в южную. При этом в северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном полушарии - астрономическая весна.Считается, что до 22 сентября необходимо завершить все дела. Раньше день осеннего равноденствия широко праздновали - садились за стол, на котором были различные угощения, например, пироги с брусникой и яблоками. Люди были уверены, что празднование принесет достаток и благополучие.Наступление осеннего равноденствия говорит о том, что световой день станет короче ночи. Сокращение продолжительности светового дня продлится до зимнего солнцестояния (21 декабря 2025 года).