В Ростовской области астрономическая осень наступит 22 сентября
В Ростовской области астрономическая осень наступит 22 сентября. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Демин.
Осеннее равноденствие - это астрономическое явление, при котором центр диска Солнца пересекает для земного наблюдателя небесный экватор и перемещается из северной полусферы небосвода в южную. При этом в северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном полушарии - астрономическая весна.
Считается, что до 22 сентября необходимо завершить все дела. Раньше день осеннего равноденствия широко праздновали - садились за стол, на котором были различные угощения, например, пироги с брусникой и яблоками. Люди были уверены, что празднование принесет достаток и благополучие.
Наступление осеннего равноденствия говорит о том, что световой день станет короче ночи. Сокращение продолжительности светового дня продлится до зимнего солнцестояния (21 декабря 2025 года).