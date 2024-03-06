В Новочеркасске осудили контрактника, напавшего на начальника с ножом

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Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего-контрактника к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания. Данис Вахитов осужден по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, и применение насилия в отношении начальника, совершенное в период мобилизации» и «Насильственные действия в отношении начальника».ЧП случилось в августе 2023 года во время благоустройства полевого лагеря. Данис Вахитов напился, что очень не понравилось его начальнику. В ходе конфликта военнослужащий схватился за нож и ударил старшего товарища в живот. Когда о происшествии стало известно руководству, Даниса Вахитова задержали.Мужчина признался в совершении преступления. Однако виновным по статье «Насильственные действия в отношении начальника» он себя не считает. По словам Вахитова, он не знал, что пострадавшего назначили его начальником.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания.Приговор в законную силу еще не вступил.