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На новой рабочей неделе в Ростове ожидается облачная, но жаркая погода

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается облачная, но жаркая погода

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе прогнозируют переменную облачность и жаркую погоду. Столбик термометра не опустится ниже отметки в +30 градусов. Об этом рассказали в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 30 мая, воздух прогреется до +32 градусов. Порывы восточного метра составят четыре метра в секунду.

Средняя температура воздуха во вторник и среду составит от +19 градусов ночью до +35…+36 днем. Ночью во вторник синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер восточный, с порывами до трех-четырех метров в секунду.

В четверг и пятницу, 2 и 3 июня, столбик термометра покажет от +20 ночью до +32 градусов днем. В ночь на четверг также ожидается дождь. Ветра в конце рабочей недели как такового не будет - один метр в секунду, направление северо-восточное.
Фото: РостовРу
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