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Никита Джигурда отпраздновал день рождения Высоцкого в Ростовской области

Никита Джигурда отпраздновал день рождения Высоцкого в Ростовской области
Никита Джигурда отпраздновал день рождения Владимира Высоцкого в Ростовской области. Он опубликовал видео застолья в одном из ресторанов Азова.

На кадрах Джигурда вместе со своими друзьями и коллегами отмечают день рождения известного певца за большим праздничным столом. Артист отметил, что таких угощений, как в Азове, он не пробовал даже во Франции. Он также утверждает, что компания собралась в бывшем шатре Петра I.

– А принимают нас в шатре Петра I. У нас здесь только натуральные продукты. Такого я не пробовал во Франции. Поздравляем с днем рождения Владимира Высоцкого, – отметил Джигурда.

Отметим, что артист прибыл в Ростовскую область, чтобы поучаствовать в вечере памяти Высоцкого. Мероприятие прошло в хуторе Победа.

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