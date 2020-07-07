На Дону водителю фуры, под которой погибли два человека, грозит штраф за незаконную парковку
В Ростовской области, в отношении водителя фуры, под колесами которой погибли два человека, составили протокол по статье «Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки». Об этом 8 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Большегрузный автомобиль, припаркованный в незаконном месте на 937-м километре автодороги М-4 «Дон», обнаружили правоохранители. Теперь ему грозит штраф в размере 1 500 рублей.
Напомним, на данном участке 5 июля произошло ДТП. 44-летний водитель, за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением и влетел под колеса припаркованной «Скании». В результате аварии погибли пассажиры: 44-летняя женщина и 7-летний мальчик. Автомобилист с травмами был доставлен в медучреждение.