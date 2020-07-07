Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону водителю фуры, под которой погибли два человека, грозит штраф за незаконную парковку

На Дону водителю фуры, под которой погибли два человека, грозит штраф за незаконную парковку
В Ростовской области, в отношении водителя фуры, под колесами которой погибли два человека, составили протокол по статье «Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки». Об этом 8 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Большегрузный автомобиль, припаркованный в незаконном месте на 937-м километре автодороги М-4 «Дон», обнаружили правоохранители. Теперь ему грозит штраф в размере 1 500 рублей.

Напомним, на данном участке 5 июля произошло ДТП. 44-летний водитель, за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением и влетел под колеса припаркованной «Скании». В результате аварии погибли пассажиры: 44-летняя женщина и 7-летний мальчик. Автомобилист с травмами был доставлен в медучреждение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.