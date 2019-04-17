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В Ростове сроки реконструкции детской железной дороги продлили ещё на год

В Ростове сроки реконструкции детской железной дороги продлили ещё на год
Фото: /www.trainpix.org
Реконструкция детской железной дороги в Ростове продлится ещё год. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, работы завершатся в первом полугодие 2020 года.

В СКЖД пояснили, что продление сроков модернизации связано с увеличившимся объёмом работ. В процессе работ проект был пересмотрен.
- Принято решение полностью обновить инфраструктуру и учебную базу детской железной дороги, - рассказали в СКЖД. - Полностью будут заменены инженерные коммуникации, сигнализация и железнодорожные пути. На всём протяжении малой магистрали обустроят новые пешеходные переходы и переезды, обновят железнодорожный мост.

В районе ТЦ «Эльдорадо» жд пути отделят от стоянки машин малыми архитектурными формами, чтобы неправильно припаркованные автомобили не мешали движению поездов.

Также будут отремонтированы здания детской РЖД. Их оснастят современным технологическим и учебным оборудованием. Занятия здесь начнутся уже в ноябре.

Напомним, реконструкция детской железной дороги началась в сентябре 2018 года. В настоящее время завершаются демонтажные работы, ведётся прокладка кабельных коммуникаций. В ближайшее время начнётся подготовка земляного полотна к укладке нового железнодорожного пути.

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