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На Западном в Ростове коммунальщики спилили другое дерево вместо аварийного

На Западном в Ростове коммунальщики спилили другое дерево вместо аварийного

В Ростове на Западном коммунальщики вместо аварийного спилили другое, не представляющее опасности дерево. Жители улицы 2-й Краснодарской снова поделились проблемой на популярном городском портале.

В проулке между домом № 70/1 и детским садом № 250 под наклоном растут несколько деревьев. Одно из них действительно нависло над территорией садика и в любой момент может рухнуть. В донской столице часто бушует шквалистый ветер, поэтому ствол может с легкостью упасть. Хорошо, если в этот момент поблизости не будет малышей или обычных прохожих.

В ответ на просьбы местных жителей коммунальщики приехали и буквально за пару часов решили проблему. Но решили они ее в стиле «я художник, я так вижу».

- На мое сообщение поступил ответ, что аварийное дерево было снесено. Да, дерево спилили. Да, оно было наклонено. Но только это не то дерево! - рассказал ростовчанин.

В подтверждение своим словам он даже схематично обрисовал ситуацию. Красной линией на снимке обозначено аварийное дерево. Синяя стрелка указывает на тот ствол, которого уже нет. Коммунальщики спилили дерево, стоявшее в нескольких метрах от нужного.


Горожане просят наконец-то решить проблему и спилить дерево, которое действительно представляет опасность.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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