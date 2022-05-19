На Западном в Ростове коммунальщики спилили другое дерево вместо аварийного

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове на Западном коммунальщики вместо аварийного спилили другое, не представляющее опасности дерево. Жители улицы 2-й Краснодарской снова поделились проблемой на популярном городском портале.В проулке между домом № 70/1 и детским садом № 250 под наклоном растут несколько деревьев. Одно из них действительно нависло над территорией садика и в любой момент может рухнуть. В донской столице часто бушует шквалистый ветер, поэтому ствол может с легкостью упасть. Хорошо, если в этот момент поблизости не будет малышей или обычных прохожих.В ответ на просьбы местных жителей коммунальщики приехали и буквально за пару часов решили проблему. Но решили они ее в стиле «я художник, я так вижу».- На мое сообщение поступил ответ, что аварийное дерево было снесено. Да, дерево спилили. Да, оно было наклонено. Но только это не то дерево! - рассказал ростовчанин.В подтверждение своим словам он даже схематично обрисовал ситуацию. Красной линией на снимке обозначено аварийное дерево. Синяя стрелка указывает на тот ствол, которого уже нет. Коммунальщики спилили дерево, стоявшее в нескольких метрах от нужного.Горожане просят наконец-то решить проблему и спилить дерево, которое действительно представляет опасность.