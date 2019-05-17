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Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыски

Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыски
Утром 21 мая в доме заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша прошли обыски. Об этом сообщил источник.
- В настоящее время ведутся выемка документов и опись личного имущества, - рассказал инсайдер.

На фотографиях, которые появились в распоряжении редакции, запечатлен процесс обыска. На столе в квартире замгубернатора - коллекция дорогих часов, пачки денег в рублях и валюте. По предварительной оценке, стоимость коллекции наручных часов составляет порядка 250 тысяч долларов. Чиновник - обладатель шикарного гардероба. В домашнем шкафу высокопоставленного чиновника - более десятка костюмов и пар обуви.
Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыски
На стенах в доме - портреты самого хозяина. На одном из них он изображён с орденами, в том числе, как удалось различить, орденом Святого Георгия.

Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыски
Вероятнее всего, обыски у Сидаша прошли в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве «Ростов Арены». Напомним, что ранее был задержан экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. По предварительным данным, чиновник был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.

В мае 2018 года Николай Безуглов неожиданно покинул свой пост. Скорее всего, министр чувствовал, что скоро станет фигурантом уголовного дела.
Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыскиЗадержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш: в доме чиновника проходят обыски

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