Начало новой недели в Ростове будет жарким и солнечным



Начало новой недели в Ростове-на-Дону будет жарким и солнечным. О погоде в донской столице рассказали в Росгидрометцентре.



Сообщается, что 10 июня температура составит +32 градуса. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Скорость ветра может достигать 5 метров в секунду.



На следующий день, 11 июня, немного похолодает - до +31 градуса. Дождей во вторник не будет.



Осадки ожидаются на следующий день – 12 июня. Однако дождь пройдет быстро. В остальное время будет, как и в предыдущие дни, жарко. Столбики термометров достигнут отметки +32 градуса.