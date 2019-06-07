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Начало новой недели в Ростове будет жарким и солнечным

Начало новой недели в Ростове будет жарким и солнечным
Начало новой недели в Ростове-на-Дону будет жарким и солнечным. О погоде в донской столице рассказали в Росгидрометцентре.

Сообщается, что 10 июня температура составит +32 градуса. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Скорость ветра может достигать 5 метров в секунду.

На следующий день, 11 июня, немного похолодает - до +31 градуса. Дождей во вторник не будет.

Осадки ожидаются на следующий день – 12 июня. Однако дождь пройдет быстро. В остальное время будет, как и в предыдущие дни, жарко. Столбики термометров достигнут отметки +32 градуса.

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