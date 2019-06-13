В Ростове на этой неделе ожидается жаркая, но облачная погода



В Ростове на этой неделе ожидается жаркая, но облачная погода. О прогнозе с 17 по 21 июня рассказали в Ростовском гидрометцентре.



Понедельник, 17 июня, будет самым прохладным днем на этой неделе - столбики покажут +30 градусов. Несмотря на небольшую облачность, дождя не предвидится.



Во вторник, 18 июня, температура воздуха будет +32 градуса. На небе также будут присутствовать облака, но ни капли дождя так и не упадет.



А вот в среду синоптики прогнозируют дождь. Несмотря на жару в +32 градуса, лето порадует небольшой свежестью дождя. В четверг, 20 июня, снова на небе будут облака, но дождя не стоит ждать. Днем температура воздуха составит +33 градуса.



В последний рабочий день недели ожидается жаркая и сухая погода. Столбики покажут +33 градуса, будет облачно, но без осадков.